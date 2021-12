© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il corpo di una anziana donna parzialmente carbonizzato è stato rinvenuto, questa mattina nella sua abitazione in via Ostiense a Roma. A segnalare la presenza del cadavere della 90enne, disteso sul letto, è stata la figlia della vittima. Sul posto sono accorsi gli agenti delle volanti della questura capitolina. Si indaga per stabilire la causa che ha scatenato l'incendio. (Rer)