Ue: Sabatini (Abi), necessario completare unione bancaria

- Sul tema della vigilanza bancaria e del quadro prudenziale, un passo fondamentale verso la creazione di un mercato unico è stato rappresentato dalla creazione dell'unione bancaria. Lo ha dichiarato il direttore generale dell’Associazione bancaria italiani (Abi), Giovanni Sabatini, nel corso dell'audizione alle commissioni riunite Esteri e Politiche Ue di Senato e Camera in merito all'indagine conoscitiva sulla Conferenza sul futuro dell'Europa. "Ormai dal 4 novembre 2014, le banche dei Paesi facenti parte dell'unione bancaria sono soggette alla vigilanza del meccanismo di vigilanza unico, che ha mostrato efficienza e un corretto funzionamento, e che rappresenta il 'primo pilastro' dell'unione bancaria", ha proseguito. Anche per la gestione delle crisi bancarie è stato creato uno schema condiviso, "il meccanismo unico di risoluzione, che, sebbene agisca nel contesto di un quadro di norme che hanno mostrato criticità, rappresenta la concretizzazione del 'secondo pilastro' dell'unione bancaria", ha proseguito. Resta incompiuto il 'terzo pilastro' dell'unione bancaria europea, "indispensabile per creare un quadro completo e coerente, ovvero quello relativo alla garanzia dei depositi bancari", ha concluso. (Rin)