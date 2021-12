Roma: paura in via Albertario, boato in una palestra, folla in strada (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All'origine dell'incidente una distrazione del manutentore della piscina che ha inavvertitamente urtato una tanica di cloro puro, che si è riversata sul pavimento della struttura. Le tre persone presenti nella struttura sono state fatte uscire immediatamente dalla piscina, ma un uomo e una donna hanno avvertito un malore. I due, soccorsi, sono stati trasportati all'ospedale Gemelli in codice rosso ma non sono in pericolo di vita. Sul posto, per le verifiche, anche i carabinieri. (Rer)