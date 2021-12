Cultura: a "Più libri più liberi" ricerca Aie su rivoluzione distribuzione e vendita dopo chiusure

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono un milione i lettori italiani che negli ultimi dodici mesi hanno acquistato almeno un libro attraverso i siti delle case editrici: una cifra raddoppiata rispetto ai dati di maggio 2020 e quadruplicata rispetto a marzo. "Nella rivoluzione della distribuzione e dell'acquisto di libri seguita ai mesi di lockdown non c'è spazio solo per le grande librerie online: l'e-commerce è una realtà che si è imposta a tutti i livelli" ha spiegato il responsabile dell'ufficio studi dell'Associazione italiana editori (Aie) Giovanni Peresson. Del tema si è discusso oggi a Più libri più liberi, Fiera della piccola e media editoria di Aie, durante l'incontro "I nuovi volti dell'e-commerce", dove sono intervenuti Marco Malandra (Raffaello Cortina), Enrico Quaglia (NW Libri da asporto), Michele Riva (Roi edizioni), Enrico Turrin (Federation of European Publishers), con la moderazione di Cristina Mussinelli (Aie). (segue) (Com)