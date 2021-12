Cultura: a "Più libri più liberi" ricerca Aie su rivoluzione distribuzione e vendita dopo chiusure (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo i dati raccolti da Pepe Research e rielaborati dall'ufficio studi dell'Associazione italiana editori (Aie) e riferiti a settembre 2021, negli ultimi 12 mesi il 39 per cento dei lettori dichiara di aver acquistato un libro su Amazon, il 7 per cento su Ibs.it/laFeltrinelli, il 5 per cento in altre librerie online, il 4 per cento direttamente sui siti delle case editrici. La progressione degli acquisti sui siti delle case editrici, pur su percentuali ancora piccole, è evidente e costante rispetto all'1 per cento di marzo 2020, il 2 per cento di maggio 2020, il 3 per cento di ottobre 2020. (segue) (Com)