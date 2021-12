Cultura: a "Più libri più liberi" ricerca Aie su rivoluzione distribuzione e vendita dopo chiusure (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questo fenomeno si inscrive all'interno della maggiore familiarità che gli italiani hanno acquisito nei mesi di pandemia rispetto all'e-commerce: sono 2,7 milioni le persone che hanno iniziato ad acquistare in rete e che prima non lo facevano, pari all'11 per cento dei lettori. Oggi, così, il 55 per cento dei lettori ha familiarità con gli acquisti in rete e ne ha fatto almeno uno negli ultimi dodici mesi. Le consegne a domicilio da parte delle librerie, invece, dopo aver toccato un picco del 10 per cento a maggio 2020, in pieno lockdown, sono diminuite fino al 3 per cento di settembre 2021. (Com)