Nord Macedonia: inviato Usa Escobar in visita a Skopje, sostegno a percorso Ue

- Gli Stati Uniti esprimono un forte sostegno ad una rapida integrazione europea della Macedonia del Nord. Lo ha dichiarato oggi Gabriel Escobar, inviato Usa per la regione dei Balcani occidentali, nel corso di una visita a Skopje. In una conferenza stampa congiunta con il ministro macedone degli Esteri Bujar Osmani, Escobar ha detto che Washington sta lavorando con i partner europei per garantire che "ciò avvenga il prima possibile". "La Macedonia del Nord fa parte dell'Europa, culturalmente, storicamente ed economicamente. Continueremo a sostenere i vostri sforzi per mostrare flessibilità nel processo di integrazione europea, nonché per continuare il processo di riforma per renderlo realtà", ha affermato Escobar. L'inviato ha poi sottolineato che gli Stati Uniti sono legati alla Macedonia del Nord da "un'amicizia e un'alleanza". "Esprimo la mia gratitudine alla Macedonia del Nord per il suo continuo sostegno e impegno nei confronti della Nato", ha aggiunto Escobar. (segue) (Seb)