Nord Macedonia: inviato Usa Escobar in visita a Skopje, sostegno a percorso Ue (2)

- Il ministro degli Esteri macedone, Bujar Osmani, ha ringraziato Escobar per la sua prima visita a Skopje. "Gli Stati Uniti rimangono un nostro partner strategico e alleato credibile, siamo grati per il chiaro e forte sostegno degli Stati Uniti. In questo senso, i nostri interessi strategici sono al cento per cento complementari agli interessi degli Stati Uniti", ha affermato Osmani. Il ministro degli Esteri ha poi sottolineato che la prospettiva europea dei Balcani occidentali è l'investimento più sicuro nella regione. "Non c'è dubbio che la prospettiva europea dei Balcani occidentali sia l'investimento più sicuro per la stabilità della regione. Ora è il momento per l'Ue di avviare i negoziati con la Macedonia del Nord. Sarà una grande conferma per il nostro impegno nelle riforme democratiche e, cosa ancora più importante, sarà un grande incoraggiamento per gli altri, riaffermerà la credibilità dell'Ue e incoraggerà i processi che vanno nella direzione del superamento delle differenze e della riconciliazione regionale", ha dichiarato Osmani. Gli Stati Uniti, ha aggiunto il ministro, hanno svolto un ruolo chiave nel raggiungimento della stabilità a lungo termine, della democratizzazione e della prosperità per l'intera regione. "Gli Stati Uniti erano con noi e ci hanno sostenuto nel bene e nel male. In tempi di grande prova e crisi, ci hanno aiutato a rimanere sulla buona strada per i nostri comuni valori euro-atlantici. Non è stato sempre facile, ma è stato sempre necessario andare avanti nonostante le varie sfide e problemi", ha affermato Osmani. (Seb)