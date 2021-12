© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Massima vicinanza al presidente Massimiliano Fedriga che sta guidando con grande saggezza la Conferenza delle Regioni in questo difficile momento. Lo scrive su Twitter la ministra per gli Affari regionali e le autonomie Mariastella Gelmini. "L’odio e l’ignoranza non potranno avere la meglio sul buonsenso e sulla scienza. Avanti con vaccini per salvare vite e tenere aperto il Paese", aggiunge. (Rin)