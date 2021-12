Digitale: Rossi (Tim), Italia fa grandi passi avanti ma occorre lavorare sulle competenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quella di oggi è un’occasione importante per avvicinare il grande pubblico al tema della digitalizzazione, che rappresenta il futuro dell’Italia e del mondo. Lo ha detto il presidente di Tim, Salvatore Rossi, parlando con i giornalisti al suo arrivo alla presentazione di “Storie di risorgimento digitale”, serie Tv che sarà disponibile da domani su RaiPlay, frutto di una collaborazione tra Operazione Risorgimento Digitale e RaiPlay. “L’Italia è ancora un po’ indietro in termini di competenze: dobbiamo recuperare il terreno perso, ponendoci all’avanguardia come gli altri paesi avanzati”, ha detto, accogliendo positivamente iniziative come quella odierna che “contribuiscono ad allargare la platea dei fruitori del digitale”. Il sistema italiano, ha continuato, sta “recuperando con grandi passi avanti: Tim punta molto sul digitale, ed è importantissimo che l’intera popolazione impari velocemente a maneggiare gli strumenti digitali nel miglior modo possibile”. (Rin)