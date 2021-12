Roma: controlli da centro a periferie, sette persone denunciate e una arrestata (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri della stazione Roma Monte Mario hanno denunciato un 55enne romano, già sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di dimora nel comune di Roma, poiché al controllo presso il suo domicilio non è stato trovato all’interno della sua abitazione nell’orario a lui imposto. I militari della compagnia Roma Trionfale hanno poi denunciato per evasione dagli arresti domiciliari un 36enne della Repubblica Dominicana, un 43enne e una 27enne colombiani, un 38enne e un 41enne romani, che non sono risultati presenti nelle rispettive abitazioni durante gli accertamenti dei carabinieri. Nel corso delle attività, i militari del gruppo di Roma hanno identificato 93 persone, due delle quali segnalate all’Ufficio territoriale del Governo di Roma perché trovate in possesso di sostanze stupefacenti. Sequestrati, in totale, 30 grammi di hashish. (Rer)