Lombardia: Legambiente, servono altri parchi regionali, almeno il 30 per cento in più entro il 2030

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Lombardia ha istituito, con la legge 86 del novembre 1983, il Piano delle Aree Protette regionali, ma ad oggi poco meno del 23% del territorio ha una forma di tutela. È questo l’allarme lanciato dalla sezione lombarda di Legambiente. “Anche alla luce della Strategia per la biodiversità al 2030 approvata lo scorso maggio dall’Unione Europea, oggi più che mai è importante completare la rete delle aree protette lombarde – sottolinea in una nota Valentina Minazzi, vicepresidente di Legambiente Lombardia -. A quasi 40 anni dall’istituzione della legge regionale mancano almeno 8 parchi all’appello. La Lombardia deve fare la propria parte per rispondere alle richieste della direttiva europea. Per questo noi chiediamo il 30% in più di aree protette anche nella nostra regione”. Nello specifico il sistema è attualmente composto da 24 parchi regionali, 3 riserve naturali statali e 67 regionali, 33 monumenti naturali, 107 parchi locali di interesse sovracomunale e 245 siti di Rete Natura 2000 affidati a 85 enti gestori finanziati per la gran parte dagli Enti locali e per circa 9 milioni di euro dalla Regione Lombardia. Per adeguarsi, però, alla nuova strategia europea sulla Biodiversità, Legambiente sottolinea come occorra istituire il Parco dell’Oltrepò pavese e del fiume Staffora; quello della Val Codera e delle Retiche come parco alpino; il grande parco del Po per mettere a tutela il sistema delle acque della Pianura Padana; il Parco del Lambro Meridionale; i parchi climatici dell’Olona e del Seveso. Per abbracciare le città creando parchi regionali di cintura, poi, Legambiente segnala anche la possibilità di istituire il Parco Metropolitano e Agricolo milanese, il Parco dei Colli di Brescia, il Parco dei Colli di Bergamo e il Parco della Franciacorta.(Com)