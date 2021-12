Italia-Russia: regista russo Khotinenko a Roma il 10 e 11 dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 10 e l'11 dicembre, nell'ambito delle celebrazioni del 200mo anniversario di Dostoevskij, a Roma si terranno incontri con il regista russo Vladimir Khotinenko e proiezioni dei suoi film. Nella capitale italiana si svolgeranno incontri con il regista russo e proiezioni dei suoi film dedicati al classico della letteratura russa e mondiale. Lo riferisce un comunicato stampa. Il primo incontro si terrà il 10 dicembre alle ore 18:30 presso il Centro russo di scienza e cultura a Roma. Inizierà in lingua russa, alle 19:30 proseguirà in italiano con la proiezione della prima puntata della serie "Dostoevskij" sottotitolata sempre in italiano. L'11 dicembre alle ore 16:00 presso la "Casa del cinema" di Villa Borghese avrà luogo il secondo incontro con il regista e la proiezione del film "I Demoni". Vincitore di numerosi premi cinematografici russi e stranieri, il famoso regista Vladimir Khotinenko ha iniziato la sua carriera con il film d'azione "Solo e disarmato" nel 1984. Dopo soli tre anni è diventato famoso grazie al film "Specchio per l'eroe". La colonna sonora per uno dei capolavori del regista, il film storico "72 metri", è stata scritta dal famoso compositore italiano Ennio Morricone. Di recente, Vladimir Khotinenko ha prestato molta attenzione a Fëdor Dostoevskij. Nel 2010 ha lasciato il segno nella storia del cinema con la serie televisiva biografica "Dostoevskij", che racconta molti dettagli sulla vita personale del classico della letteratura russa. Tre anni dopo uscì sui grandi schermi il film "I demoni". Khotinenko ha realizzato entrambi i film come sceneggiatore e regista.(Com)