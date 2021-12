Digitale: Rossi (Tim), sforzo di sistema importante ma occorre portarsi dietro la popolazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da governo, autorità ed Europa sta arrivando uno sforzo di sistema importante per quanto riguarda il digitale, ma è fondamentale tirarsi dietro la popolazione: e a questo proposito la televisione è un mezzo formidabile, per educare oltre che per divertire. Lo ha detto Salvatore Rossi, presidente di Tim, durante la presentazione di “Storie di risorgimento digitale”, serie Tv che sarà disponibile da domani su RaiPlay e frutto di una collaborazione tra Operazione Risorgimento Digitale e RaiPlay. “Finalmente ci siamo: questa avventura, iniziata mesi fa, è rivolta a quelle fasce di popolazione che sono più indietro in termini di competenze digitali”, ha detto. (Rin)