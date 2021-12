India-Bangladesh: Giorno dell’amicizia, Hasina auspica crescita commercio e connettività

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’India e il Bangladesh hanno celebrato oggi il Giorno dell’amicizia con un evento a Nuova Delhi organizzato dall’Indian Council of World Affairs (Icwa), al quale è intervenuta in videoconferenza la premier bengalese, Sheikh Hasina, che ha invocato un ulteriore impegno per rafforzare le già solide relazioni concentrandosi sui contatti interpersonali, sul commercio e sulla connettività. Il primo ministro indiano, Narendra Modi, su Twitter, ha ricordato che le relazioni bilaterali hanno 50 anni di storia e si è detto ansioso di continuare a lavorare con l’omologa per espanderle e rafforzarle. “Continuiamo a credere nell’importanza del nostro rapporto. Allo stesso tempo, questo anniversario è un’occasione per riflettere sul fondamento delle nostre relazioni bilaterali e sul cammino da percorrere. È anche un’occasione per rinnovarci a lavorare per rafforzare ulteriormente la partnership dinamica di lunga data”, ha affermato la leader di Dacca nel suo discorso. (segue) (Inn)