India: Nagaland, 14 civili uccisi durante un’operazione anti-insurrezione dell’Esercito (4)

- Il governo dell’India e le varie articolazioni del Consiglio nazionale socialista del Nagaland hanno firmato un accordo di cessate il fuoco nel 2015, dopo ottanta cicli negoziali durati 18 anni. L’accordo viene prorogato di anno in anno e il governo e i gruppi tribali continuano a dialogare. Il Consiglio nazionale socialista del Nagaland comprende vari gruppi; il principale è l’Nscn-Im, guidato da Isak Chishi Swu e Thuingaleng Muivah; a seguire l’Nscn (K), guidato da Shangwang Shangyung Khaplang. Lo Stato, teatro di insurrezioni, è definito “area disturbata” e alle forze armate sono concessi poteri speciali, in base alla legge Armed Forces (Special Powers) Acts (Afspa), in particolare quello di effettuare arresti senza l’ordine dell’autorità giudiziaria. (Inn)