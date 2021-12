© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Incidente sul lavoro a Pomezia: un operaio di un'azienda adibita alla produzione di mascherine è rimasto con una mano incastrata all'interno di un macchinario. Per fortuna sul posto, in via Tamarindi, sono tempestivamente intervenuti i vigili del fuoco che hanno liberato il malcapitato con una strumentazione di precisione e lo hanno assicurato agli operatori sanitari intervenuti. (Rer)