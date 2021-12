Ue: Eda, spesa congiunta degli Stati membri per difesa diminuita nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un rapporto dell'Agenzia europea per la difesa (Eda) ha rilevato che l'investimento congiunto dei governi dell'Unione europea per i settori della difesa è diminuito nel 2020. Come riporta l'emittente radiotelevisiva d'Irlanda "Rte", secondo l'Eda gli Stati membri hanno speso, in maniera indipendente, quasi 200 miliardi di euro per la difesa, riducendo la quota congiunta con gli altri Paesi che ammonta ad un totale di 198 miliardi di euro. La spesa per la difesa rappresenta l'1,5 per cento della produzione economica dei 26 Stati dell'Ue. Tuttavia, il rapporto dell'Eda ha rilevato un crollo delle spese di collaborazione nonostante un patto di difesa dell'Ue firmato alla fine del 2017, per cercare di mettere in comune le risorse e porre fine alla concorrenza tra le industrie nazionali che ha indebolito gli sforzi del passato. Ma i governi dell'Ue hanno fatto principalmente accordi da soli, rimanendo ben al di sotto dell'impegno assunto nel loro patto del 2017, che garantiva almeno 1 su 3 appalti ad altri Stati membri. Sembrerebbe inoltre, secondo il rapporto, che anche gli investimenti nella ricerca e nella tecnologia della difesa rimangano disgiunti e manchino di una collaborazione tra gli Stati. (Rel)