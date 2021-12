Libia: rilevate impronte digitali da sei corpi rinvenuti in fossa comune a Sebha

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento di medicina forense del Sebha medical center dell’omonima città del Fezzan (regione meridionale del Paese nordafricano) ha rilevato le impronte digitali di sei corpi in avanzato stato di decomposizione. Lo ha riferito il Sebha medical center con un comunicato pubblicato sulla sua pagina Facebook. I sei corpi sono stati rinvenuti in due fosse comuni trovate a sud della città di Sebha (cinque corpi in una fossa e uno in una sepoltura unica). Una volta identificati, i corpi verranno seppelliti e le procedure legali avviate per indagare sulle circostanze della morte e della sepoltura delle vittime. Le fosse comuni sono state rinvenute nei pressi di Brak al Shati, domenica 5 dicembre, dall'Agenzia di investigazione libica. Human Rights Watch, negli ultimi anni, ha accusato più volte la 13esima brigata, ufficialmente sotto l’autorità del Governo di accordo nazionale, e la milizia delle Brigate di difesa di Bengasi di esecuzioni sommarie di civili e militari appartenenti alle fazioni rivali. (Lit)