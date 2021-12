Tunisia: Garante dati personali chiede di rivelare posizioni telecamere sorveglianza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Autorità per la protezione dati personali in Tunisia non è contro l'installazione di telecamere di sorveglianza nelle piazze e vie nelle vie motivi di sicurezza, ma chiede di “rivelare le posizioni di queste telecamere e allertare i cittadini della loro presenza". Lo ha sottolineato il capo dell'autorità, Chawki Gaddas, in una dichiarazione all'agenzia di stampa ufficiale "Tap", sottolineando che si tratta di una questione di tutela dei dati personali. Gaddas ha spiegato che l'autorità è "a conoscenza e apprezza l'importanza del lavoro di sicurezza, ma allo stesso tempo si impegna a preservare i dati personali dei cittadini". In questo contesto, il capo dell'Autorità ha osservato che la questione dell'installazione di telecamere di sorveglianza, sia da parte della sicurezza che da parte dei cittadini, solleva gravi problemi in relazione alla protezione dei dati personali, rilevando che l'autorità sta ricevendo sempre più richieste per autorizzare l'installazione di telecamere di sorveglianza, che fino a settembre 2021 hanno raggiunto quota 4.500 su 8.000 mila richieste. (Tut)