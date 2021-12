Bielorussia: Lukashenko, con l'opposizione al potere il Paese ora non esisterebbe più

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Bielorussia non esisterebbe più se l'opposizione fosse salita al potere nel 2020 sull'onda delle manifestazioni di piazza ed oggi ci sarebbe un "contingente della Nato vicino a Smolensk". Lo ha dichiarato il leader bielorusso Aleksandr Lukashenko, sottolineando che l'attuale costituzione consentirebbe al presidente di prendere una decisione del genere. "Ecco perché stiamo cercando di cambiare la costituzione", ha spiegato Lukashenko, affermando che non si può concentrare il potere nelle mani di una sola persona. Dopo le elezioni presidenziali dell'agosto 2020, vinte per la sesta volta da Lukashenko ed il cui esito non è stato riconosciuto dall'Unione europea, nel Paese si sono svolte proteste di massa non autorizzate da parte dell'opposizione, represse dalle forze dell'ordine con attrezzature e mezzi speciali. (Rum)