Spagna: autotrasportatori delusi da proposte governo su caro carburante

- Le principali associazioni di autotrasportatori spagnole avrebbero valutato con "delusione" le proposte del governo presentate il 3 dicembre scorso nel corso dell'ultima riunione per evitare lo sciopero nazionale annunciato tra il 20 ed il 22 dicembre. Lo riferisce il quotidiano "El Economista". In particolare, gli autotrasportatori lamentano il mancato obbligo da parte dei clienti di farsi carico dell'aumento del prezzo del carburante. Il settore ritiene che questa possibilità condizionerebbe la relazione tra l'impresa di trasporto e il cliente e metterebbe sotto pressione gli autotrasportatori per farsi carico di questo aumento al fine di ottenere un vantaggio competitivo, soprattutto tenendo conto che il settore del trasporto stradale è composto da lavoratori autonomi e piccole e medie imprese. Un altro punto di tensione tre la associazioni di categoria ed il governo è la mancata chiarezza in merito alle operazioni di carico e scarico delle merci da parte degli autisti. Se il Comitato nazionale dei trasporti su strada (Cntc) chiede che sia espresso un chiaro divieto, il ministero dei Trasporti propone una "limitazione" che può essere concordata con ogni cliente individualmente. (Spm)