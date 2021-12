Bulgaria: presidente Radev avvia consultazioni per formazione del nuovo governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente bulgaro Rumen Radev ha avviato delle consultazioni con le forze politiche rappresentate in Parlamento sulla formazione del nuovo governo. Il capo dello Stato ha già avuto dei colloqui con i rappresentanti di Continuiamo il cambiamento, la forza politica che ha ottenuto la maggioranza relativa alle ultime elezioni. "La Bulgaria ha urgente bisogno di un Parlamento funzionante e di un governo regolare per risolvere i problemi più urgenti di questo Paese. La Bulgaria ha bisogno di un governo che duri per tutto il suo mandato", ha dichiarato l'esponente di Continuiamo il cambiamento, Kiril Petkov, in occasione del giro di consultazioni. L'esponente della coalizione guidata da Cittadini per lo sviluppo europeo della Bulgaria (Gerb), Desislava Atanasova, ha confermato che il gruppo parlamentare resterà all'opposizione. "Siamo pronti a fornire sostegno e dare consigli al nuovo governo, ma ogni errore commesso dal nuovo esecutivo sarà reso pubblico", ha detto Atanasova. (segue) (Seb)