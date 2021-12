Imprese: Unicredit sottoscrive minibond sostenibile da 3 milioni di euro emesso da Cantine Ermes con garanzia Sace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- UniCredit ha sottoscritto un prestito obbligazionario da 3 milioni di euro, di durata pari a 7 anni, emesso da Cantine Ermes e con garanzia Sace. Lo riferisce un comunicato stampa, secondo cui l’operazione rientra nel “Bond Food Mezzogiorno”, il primo programma di emissione di minibond lanciato da Unicredit e Sace per finanziare i piani di sviluppo di medio-lungo termine legati alla crescita sostenibile e internazionale delle imprese del Sud appartenenti al settore agroalimentare. Cantine Ermes, Società Cooperativa Agricola fondata in Sicilia nel 1998, è cresciuta fino ad operare, oggi, su tre regioni: Sicilia, Veneto e Puglia. L'azienda conta circa 12.648 ettari vitati di cui quasi un terzo coltivato in biologico. La Cooperativa, con il minibond di 3 milioni di euro con garanzia Sace, si è data obiettivi sia ambientali, volti a garantire un approvvigionamento di energia elettrica interamente da fonti rinnovabili anche attraverso l’implementazione di impianti fotovoltaici sui propri siti, che sociali con riferimento alla formazione ai soci della Cooperativa su pratiche agricole e di business sostenibili e alla pubblicazione di un Manifesto di Sostenibilità contenente i principi di generazione di valore sociale e ambientale condivisi. La Cooperativa fattura già poco meno di 100 milioni di euro riconoscendo alle uve conferite dai soci una quota superiore al 50 per cento del valore della produzione creata, valore che viene realizzato attraverso la distribuzione dei suoi vini in circa 25 diverse nazioni nel mondo. (segue) (Com)