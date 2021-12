Imprese: Unicredit sottoscrive minibond sostenibile da 3 milioni di euro emesso da Cantine Ermes con garanzia Sace (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il nostro intervento - ha spiegato Mario Melillo, Responsabile Mid Corporate Centro-Sud di Sace - permetterà a Cantine Ermes di crescere sui mercati internazionali raggiungendo al tempo stesso obiettivi ambiziosi di sostenibilità ambientale e sociale, che renderanno il business più competitivo in Italia e nel mondo. Il programma Bond Food Mezzogiorno dimostra ancora una volta l’impegno di Sace per lo sviluppo delle eccellenze e delle filiere strategiche del Mezzogiorno”. “I temi della sostenibilità - ha sottolineato il Presidente di Cantine Ermes, Rosario Di Maria - e non solo quella ambientale, sono stati e sono quelli che ispirano la nostra governance aziendale. Quest’ultima li ha sempre posti e li pone al centro della sua azione coniugandoli con la crescita delle dimensioni aziendali. Un risultato positivo non è mai un punto d’arrivo per l’azienda, ma solo uno stimolo a fare sempre di più e sempre meglio. Continuiamo ad impegnarci e lavorare al massimo a tutti i livelli: siamo relativamente giovani rispetto a molte delle altre grandi aziende vitivinicole italiane e, mentre puntiamo ad obiettivi nuovi, consolidiamo i risultati già ottenuti”. (Com)