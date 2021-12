Bielorussia: Lukashenko, la Russia non attaccherà l'Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia non attaccherà l'Ucraina e le indiscrezioni in tal senso dei media occidentali hanno lo scopo di creare un pretesto per colpire Mosca. Lo ha dichiarato il leader bielorusso Aleksandr Lukashenko, citato dall'agenzia di stampa bielorussa "Belta", aggiungendo che la Russia sa perfettamente cosa sta succedendo in Ucraina. "Ciò che la Nato e gli americani stanno pianificando lì è inaccettabile non solo per la Russia, ma anche per noi", ha affermato il leader bielorusso. (Rum)