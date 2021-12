Monza: apre al San Gerardo la nuova sede operativa del Centro studi sul tumore mammario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova si è dimostrata uno strumento capace di affermare la libertà di stampa nel nostro Paese" Dario Allevi

Sindaco di Monza

20 luglio 2021

- Apre all’ospedale San Gerardo di Monza la sede operativa del “Centro Studi sul tumore mammario Raffaella Trabattoni”. In Italia sono quasi 53.000 ogni anno le donne che si ammalano di tumore al seno, 2.500 nella provincia di Monza e Brianza. “Anche le forme biologicamente più favorevoli, quelle che esprimono i recettori ormonali, possono dare metastasi, più frequentemente alle ossa e al polmone - specifica la prof.ssa Marina Cazzaniga, oncologa, direttore del Centro Ricerca Fase 1 della asst di Monza e ricercatrice del dipartimento di medicina e chirurgia dell’Università degli Studi di MilanoBicocca -. Oggi abbiamo tanti farmaci e molti protocolli di ricerca che possono rallentare l’evoluzione della malattia, anche a Monza: l’istituzione nel 2017 del Centro di Ricerca ci ha permesso di poter offrire alle nostre pazienti oncologiche ma non solo, farmaci innovativi che altrimenti avrebbero avuto solo spostandosi in altri Centri”. Il centro è stato aperto grazie alla generosità di una donna: "Ho seguito Raffaella nel suo percorso di malattia avanzata per 7 lunghi anni - prosegue la prof.ssa Cazzaniga - insieme abbiamo cercato sempre l’equilibrio fra le cure e la sua qualità di vita, sostenute da suo marito. Oggi Raffaella non c’è più, ma grazie alla loro generosità abbiamo costituito a Monza il Centro Studi sul tumore mammario Raffaella Trabattoni: per proseguire le nostre ricerche sulla terapia metronomica, che anche Raffaella aveva utilizzato con successo, ma spaziando anche ad altri studi pre-clinici, in collaborazione con il laboratorio di medicina molecolare dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca”. (segue) (Com)