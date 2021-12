Austria: Covid, multa da 600 euro ogni trimestre per chi non si vaccina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell'Austria ha preparato un disegno di legge che prevede una multa di 600 euro ogni tre mesi per coloro che non si vaccineranno contro il Covid entro il 15 marzo del prossimo anno. Lo scrive oggi il quotidiano austriaco "Kurier", secondo cui la legge si applicherà sui cittadini dai 14 anni in su. La bozza, riporta il quotidiano, si compone di tre punti: la prima vaccinazione, una seconda vaccinazione non prima di 14 giorni e non oltre 42 dalla prima e la dose di richiamo che deve essere effettuata non prima di 120 giorni e non oltre i 270 giorni dal completamento del ciclo vaccinale. I vaccini di BioNtech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca e Johnson & Johnson sono riconosciuti. (Geb)