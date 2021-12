Etiopia: nuova manifestazione pro-governativa ad Addis Abeba

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Migliaia di persone sono tornate a manifestare ad Addis Abeba, in Etiopia, per esprimere sostegno al governo federale nella guerra in corso contro il Fronte di liberazione popolare del Tigrè (Tplf). Come già avvenuto in passato i manifestanti, riferisce la stampa regionale, hanno condannato le violenze attribuite ai combattenti tigrini e dai loro alleati, ma anche esposto cartelli in cui era scritto "tigrini e Tplf non sono la stessa cosa". Fra i grandi temi di dibattito anche la denuncia di ingerenza negli affari interni etiopi da parte di governi occidentali: "nessun compromesso sull'unità e la sovranità dell'Etiopia", si è letto ancora sui cartelli dei manifestanti. La manifestazione, non la prima tenuta a sostegno del governo per la guerra in corso, si è tenuta nelle ore in cui i media locali hanno mostrato immagini di presunti combattenti tigrini arrendersi alle truppe delle Forze di difesa nazionale etiope (Endf). La scorsa settimana l'esercito federale ed alleato - eritreo, amhara e delle milizie Fano - ha lanciato una poderosa controffensiva per impedire ai tigrini di raggiungere la capitale Addis Abeba e di interrompere il collegamento autostradale fra la stessa Addis e Gibuti, unico sbocco al mare nonché fondamentale punto di approvvigionamento etiope. (segue) (Res)