Energia: Transgaz stipula prestito per aumentare la capacità di trasporto gas in Moldova

- La società Transgaz, l'operatore del sistema nazionale di trasmissione del gas naturale in Romania, ha stipulato un prestito per aumentare la capacità di trasporto del gas in Moldova. Lo riferisce la stessa società in un comunicato. A tal fine, Transgaz ha firmato un contratto di finanziamento con Bcr Bank per un valore di circa 44 milioni di euro per una durata di 12 anni. "Questi fondi copriranno il finanziamento e il rifinanziamento degli investimenti di Transgaz nel nord-est della Romania al fine di migliorare l'approvvigionamento di gas naturale nell'area, nonché per garantire strutture di trasporto da e per la Moldova", afferma la società in un comunicato.(Rob)