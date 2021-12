Imprese: EssilorLuxottica arriva al 99,7 per cento di GrandVision

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- EssilorLuxottica ha aumentato la sua partecipazione all'interno di GrandVision portandola dall'86,6 per cento al 99,7 per cento al termine di un'offerta di pubblico acquisto. È quanto si legge in un comunicato diffuso dal gruppo franco-olandese, ripreso dal quotidiano "Le Figaro". Ad inizio ottobre è stata lanciata l'offerta su tutte le azioni dell'azienda olandese, giunta al termine il 3 dicembre. Il prezzo era di 28,42 euro ad azione per una valorizzazione di 964 milioni di euro. "33.225.412 azioni sono state apportate nel quadro dell'offerta, rappresentando approssimativamente il 13,06 per cento delle azioni e un valore accumulato approssimativamente di 944 milioni di euro", si legge nella nota. Con le 220.537.421 azioni già detenute, il gruppo arriverà ad un totale di 253.762.833. (Frp)