Milano: il Mip Politecnico di Milano secondo tra le migliori scuole europee appartenenti ad un'università tecnica (2)

- Il ranking del Financial Times riconosce anche la qualità dei singoli percorsi di formazione erogati dal Mip, che premia due Master con un avanzamento in classifica. L’Mba (Master in business administration) e l’Emba (Executive master in business administration) si posizionano rispettivamente al 34esimo e al 54esimo posto guadagnando rispettivamente quattro e due posizioni rispetto al 2020. Relativamente agli Executive Mba migliora anche la valutazione del salario, vale a dire il livello di retribuzione di un manager a tre anni dalla graduation al Mip e la relativa differenza rispetto al periodo pre-Master: in media lo stipendio degli Alumni Mip dopo aver completato il Master cresce del 53 per cento.Nella top 10 del ranking del Financial Times, limitatamente alle business school “modello” Mip, vale a dire quelle appartenenti a un’università tecnica, la School of Business del Politecnico di Milano precede la Aalto University (Finlandia), Tum School of Management (Germania) e Institut Mines – Telecom Business School (Francia). L’offerta formativa d’eccellenza del Mip comprende annualmente circa 40 Master, tra cui anche 7 Mba ed Executive Mba 200 programmi executive open e diversi corsi di formazione progettati su misura per aziende (Com)