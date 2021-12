Serbia-Italia: in scena La scomparsa di Majorana al Teatro drammatico di Belgrado

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si terrà domani presso il Teatro drammatico di Belgrado La scomparsa di Majorana, spettacolo tratto dall'omonimo romanzo di Leonardo Sciascia. Lo spettacolo è presentato dall'associazione culturale Laros di Gino Caudai in collaborazione con l'Istituto italiano di cultura di Belgrado e il Teatro drammatico di Belgrado e con il sostegno del ministero italiano della Cultura. La rappresentazione teatrale vede la regia di Fabrizio Catalano, nipote di Leonardo Sciascia. I quattro personaggi sono interpretati da Loredana Cannata, Alessio Caruso, Roberto Negri e Giovanna Rossi. Le scene e i costumi sono di Katia Titolo, le musiche di Fabio Lombardi. Scomparso nel 1938 dopo essere partito in nave da Palermo ma apparentemente mai approdato a Napoli, il giovane e promettente fisico siciliano, Ettore Majorana, chiuso in se stesso e concentrato su studi di cui non parlava con nessuno, aveva forse intuito prima d'ogni altro la strada per la creazione di una devastante arma nucleare; ne era rimasto atterrito e aveva voluto estraniarsi dal mondo prima che questo precipitasse nel baratro dell'era atomica. Questa, almeno, è la tesi di fondo di uno dei maggiori autori del '900 di cui quest'anno si celebra il centenario della nascita, Leonardo Sciascia, che allo scienziato e al suo dramma interiore ha dedicato uno dei suoi libri più illuminanti: La scomparsa di Majorana. (segue) (Seb)