Serbia-Italia: in scena La scomparsa di Majorana al Teatro drammatico di Belgrado (2)

- Lo spettacolo si snoda in un'atmosfera di indagine poliziesca dove quattro personaggi si trovano in una sala d'ospedale, tra cui un monaco che potrebbe essere lo scienziato scomparso. Poco alla volta emergono i tormenti di un genio che avrebbe potuto cambiare il destino dell'umanità e che invece ha preferito essere un ragazzo schivo, per nulla in cerca della gloria, spesso isolato e con pochissimi amici. Alcuni di questi si trovano nella Germania che nel '45 ha appena perso la guerra. La storia vuole anche rispecchiare il fatto che non è così semplice dividere il mondo "in buoni e cattivi". Per dirla con Sciascia "si comportarono liberamente, cioè da uomini liberi, gli scienziati che per condizioni oggettive non lo erano; e si comportarono da schiavi, e furono schiavi, coloro che invece godevano di una oggettiva condizione di libertà". (Seb)