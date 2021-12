Germania: ordini industria in calo del 6,9 per cento a ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli ordini ricevuti dall'industria tedesca hanno subito a ottobre scorso una contrazione del 6,9 per cento su base mensile, a causa del declino della domanda dall'estero. È quanto comunicato dall'Ufficio federale di statistica (Stba). Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, a settembre il dato aveva registrato una crescita dell'1,8 per cento, dopo il crollo dell'8,8 per cento di agosto. Per il ministero dell'Economia e dell'Energia tedesco, “il secondo forte calo degli ordini in entrata negli ultimi tre mesi rappresenta un ulteriore freno per le prospettive economiche” della Germania. In particolare, gli ordini dall'estero sono diminuiti del 13,1 per cento. In particolare, quelli dall'Eurozona sono scesi del 3,2 per cento, mentre quelli dal resto del mondo sono crollati del 18,1 per cento. Allo stesso tempo, gli ordini interni sono aumentati del 3,4 per cento. (Geb)