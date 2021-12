Libia: Parlamento di Tobruk prepara sessione per discutere processo elettorale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono in corso i preparativi in Libia per tenere a Tobruk, nell’est del Paese, una sessione della Camera dei rappresentanti libica per discutere gli ultimi sviluppi nel processo elettorale. Lo ha affermato il presidente del parlamento facente funzione, Fawzi al Nuwairi, in un comunicato pubblicato ieri sera sul sito web della Camera. Alcuni membri del parlamento, ha detto Al Nuwairi, hanno richiesto di tenere una sessione urgente al fine di discutere gli ultimi sviluppi del processo elettorale. "Siamo in costante comunicazione con i deputati, con l'Alta commissione elettorale, con il Consiglio presidenziale e il Consiglio giudiziario supremo. Lavoreremo per fissare una data per la sessione e fornire tutti i requisiti per la partecipazione dei rappresentanti", ha detto Al Nuwairi. (Lit)