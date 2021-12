Libia: finora 4.000 candidati alle elezioni parlamentari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Alta Commissione elettorale nazionale in Libia ha riferito che le richieste di candidatura per le elezioni parlamentari hanno registrato un notevole aumento, con ben 3.967 candidati secondo le statistiche aggiornata a sabato 4 dicembre. Secondo l’emittente “218 tv”, il responsabile della sezione per le candidature della Commissione, Touati Ramadan, ha confermato che i dossier di 2.869 candidati sono statati deferiti alle autorità competenti per accertare della validità della documentazione fornita. La data delle elezioni parlamentari ancora non è chiara. La Comunità internazionale spinge affinché le consultazioni legislative si tengano il 24 dicembre in concomitanza con il primo turno delle presidenziali. Le leggi elettorali emanate dal Parlamento di Tobruk, tuttavia, prevedono che la Vigilia di Natale si voti solo per le presidenziali, mentre le parlamentari di dovrebbero tenere almeno 30 giorni dopo insieme al secondo turno dell’elezione del capo dello Stato. (Lit)