- Code sulla diramazione Roma sud dell'autostrada A1 Roma Napoli tra Roma sud e Monteporzio Catone in direzione di Napoli a causa di un veicolo in fiamme al chilometro 13. Al momento si transita solo sulla corsia di sorpasso. Lo comunica Astral Infomobilità. Sulla A12 Roma-Civitavecchia tra il bivio della Roma-Fiumicino e quello dell'Aurelia sono in corso piogge: Astral consiglia di prestare attenzione. (Rer)