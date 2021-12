Covid: Sileri, no chiusure all’orizzonte, sarà un Natale normale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stando alla situazione attuale non ci sono chiusure all’orizzonte. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, a “24 Mattino” su Radio24 sottolineando però la necessità di stare "attenti alla variante Omicron". "Continuiamo a vaccinarci e a indossare la mascherina quando c'è assembramento. Bene hanno fatto i Comuni a reintrodurla nelle vie dello shopping", ha aggiunto. Questo Natale "sarà normale", ha poi continuato il sottosegretario. "Andiamo indietro di 12 mesi. Penso che abbiamo fatto notevoli passi in avanti con il vaccino. E dico anche grazie al green pass che ha portato a quote altissime di vaccinazione e diagnostica", ha concluso Sileri.(Rin)