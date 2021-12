Germania: Sassonia, polizia prepara operazione contro oppositori misure anti-Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia della Sassonia sta preparando un'operazione su vasta scala contro gli oppositori delle misure per il contrasto al Covid-19 nel Land. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, l'azione risponde alla fiaccolata che circa 30 contestatori dei provvedimenti anticontagio hanno tenuto nella serata del 4 dicembre davanti l'abitazione della ministra della Salute sassone, Petra Koepping. Per oggi, sono attese dimostrazioni dei contrari alle misure anti-Covid in 80 località della Sassonia, tra cui di fronte al parlamento del Land a Dresda.. Da tempo, in Sassonia come in Turingia, gli oppositori delle restrizioni per il contenimento del coronavirus organizzano cortei e marce, anche presso le abitazioni degli esponenti politici del Land. In più occasioni, è stato accertato che le dimostrazioni sono state organizzate dall'estrema destra o ne hanno visto la partecipazione.(Geb)