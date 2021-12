Spagna: sondaggio, Pp vincerebbe elezioni ma senza maggioranza assoluta blocco destra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se si votasse oggi in Spagna il Partito popolare (Pp) vincerebbe le elezioni con il 28,6 per cento dei voti davanti al Partito socialista operaio spagnolo (Psoe) che si fermerebbe al 26,4 per cento. È quanto emerge dal sondaggio condotto da "Sigma Dos" per il quotidiano "El Mundo" che evidenzia, tuttavia, come la somma dei seggi del Pp, del partito di estrema destra Vox e di Ciudadanos lascerebbe il blocco di centrodestra a tre seggi dalla maggioranza assoluta al Congresso dei deputati (la camera bassa del Parlamento). I socialisti e Unidas Podemos sommerebbero insieme 130 seggi rispetto ai 155 che detengono attualmente e sarebbero, pertanto, molto lontani dall'ottenere una maggioranza sufficiente, anche con l'appoggio dei loro due partner di minoranza, Sinistra repubblicana di Catalogna (Erc) ed il Partito nazionalista basco (Pnv) per garantirsi il sostegno necessario per l'investitura e la governabilità. Il Pp e Vox sono le due forze con la maggiore fedeltà degli elettori, anche se entrambe hanno perso slancio nell'ultimo mese. Il primo, minato da tensioni per la leadership tra il presidente nazionale, Pablo Casado, e la presidente della Comunità di Madrid, Isabel Diaz Ayuso, che trasmettono un'immagine di instabilità che non piace all'elettorato conservatore. Il secondo è sceso di quattro decimi al 15 per cento, lo stesso risultato ottenuto alle elezioni di due anni fa, mantenendo la sua posizione come terza forza al Congresso dei deputati. (Spm)