Libia: capo Commissione elettorale incontra oggi presidente Parlamento Saleh

- Il presidente dell'Alta commissione elettorale nazionale in Libia, Imad al Sayeh, incontrerà oggi il presidente della Camera dei rappresentanti, Aguila Saleh, nella sua residenza ad Al Qubba, nell'est del Paese, per discutere degli ultimi sviluppi nel processo politico. Lo ha reso noto lo stesso Sayeh in una dichiarazione all'emittente televisiva libica “Libya Al Ahrar”. Sayeh ha negato di aver ricevuto invito ufficiale dal parlamento a partecipare a una sessione a Tobruk, sottolineando che la Commissione è “in attesa di un invito ufficiale della Camera dei rappresentanti”, negando quanto affermato in comunicato diffuso da Fawzi al Nuwairi, presidente del parlamento facente funzione, sulla convocazione di una riunione dell’organo legislativo incentrata sul processo elettorale. E’ utile ricordare che Saleh si è autosospeso dal suo ruolo di presidente del Parlamento per candidarsi alle elezioni presidenziali previste il 24 dicembre. Per questo motivo le funzioni di responsabile della Camera sono esercitate da Al Nuwairi. (Lit)