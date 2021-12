Green pass: record di certificati verdi scaricati, 1.310.001 nelle ultime 24 ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l'entrata in vigore da oggi, 6 dicembre, del super green pass si è segnato un nuovo record di certificazioni verdi scaricati. Sono infatti 1.310.001 i download registrati nelle ultime 24 ore tra quelli "base" e quelli "rafforzati". Secondo quanto emerge dai dati del sito del governo, le certificazioni verdi rilasciate a seguito dell'avvenuta vaccinazione sono state 968.069, per tampone 336.563 e 5.369 per guarigione dal Covid.(Rin)