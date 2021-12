Regno Unito: presidente Comuni promette indagine su sospetto uso droghe in Parlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Camera dei Comuni britannica, Lindsay Hoyle, ha promesso di avviare un'indagine sul sospetto uso di droghe nel Parlamento. Come riportato dal quotidiano "The Times", Hoyle ha definito "profondamente preoccupanti" le accuse rivolte ai parlamentari a seguito del ritrovamento di tracce di cocaina nei bagni della Camera. Nel frattempo inoltre, il governo ha in programma di investire 700 milioni di sterline (circa 824 milioni di euro) nei prossimi tre anni, per affrontare il problema del consumo di stupefacenti. L'esecutivo britannico intende concentrare gli sforzi sul recupero delle persone affette da tossicodipendenza piuttosto che sulle misure penali per chi venga trovato a fare uso di sostanze illegali. Il "Times" ha aggiunto inoltre che la Commissione della Camera dei Comuni - responsabile della gestione del Palazzo di Westminster - sta anche considerando di permettere l'uso di cani da fiuto per individuare i potenziali consumatori di stupefacenti in Parlamento. "Ci sono ampi servizi di assistenza per i deputati con problemi di abuso di droghe. Invece, per coloro che scelgono di ignorare la legge, le sanzioni saranno serie", ha affermato Hoyle. (Rel)