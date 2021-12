Covid: Costa, con super green pass inizia nuova fase, giusto dare libertà a vaccinati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da oggi inizia una nuova fase nel Paese". Lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, intervenendo a SkyTg24 a proposito dell'entrata in vigore del super green pass. "Credo che sia giusto dare l’opportunità a quella stragrande maggioranza degli italiani che si è vaccinata di poter sostanzialmente continuare a svolgere regolarmente tutte le attività", ha aggiunto. "Per chi volontariamente decide ancora di non vaccinarsi credo che, tutto sommato, sia giusto che vengano ristrette un po’ di libertà, ma per permettere al Paese di tornare alla normalità e per sventare il pericolo di tornare a chiusure", ha concluso. (Rin)