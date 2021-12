Corea del Sud: Covid, già 24 i casi di variante Omicron diagnosticati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità sanitarie della Corea del Sud hanno confermato altri 12 casi di variante Omicron nel Paese ieri, 5 dicembre, che portano il totale dei casi della nuova variante nel Paese a 24. Nella giornata di ieri i casi di positività al coronavirus in Corea del Sud sono stati 4.325, in calo rispetto al record di 5.127 del giorno prima ma superiori alla soglia di 4mila per la prima volta in una domenica dall'inizio dell'emergenza pandemica in quel Paese. Il governo sudcoreano ha annunciato la limitazione degli assembramenti a sei persone nelle aree metropolitane del Paese e ad otto persone sul resto del territorio nazionale. (segue) (Git)