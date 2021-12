Sardegna: l'Isola protagonista di "Artigiano in Fiera" a Milano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sardegna protagonista ancora una volta alla mostra mercato "Artigiano in Fiera", in programma a Rho Milano Fiera fino al 12 dicembre. Nel vasto spazio riservato all'Isola espongono decine di aziende sarde in rappresentanza del settore dell'artigianato artistico e dell'agroalimentare. Ai visitatori viene inoltre proposto un nutrito cartellone artistico, con musica, canti e danze tradizionali, curato dalla Fondazione Maria Carta. "Non ci siamo fermati davanti alla pandemia e alle limitazioni necessarie - ha detto l'assessore al Turismo Gianni Chessa presentando la proposta sarda -. Abbiamo voluto ancora una volta supportare fortemente questa iniziativa nell'ambito di un complessivo progetto di valorizzazione e promozione, come segnale forte della nostra volontà di ripresa". (Rsc)