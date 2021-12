Green pass: Costa, governo deciderà su deroga ragazzi over 12 per utilizzo mezzi pubblici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla richiesta delle Regioni di derogare i ragazzi over 12 dall'obbligo di green pass per i mezzi pubblici, il sottosegretario alla Salute Andrea Costa ha dichiarato, intervenendo a SkyTg24: “Il governo si è sempre reso disponibile a condividere il percorso con le Regioni. A oggi siamo di fronte a questa richiesta, apriremo un confronto e un dialogo per capire se ci sono le condizioni per andare incontro a questa richiesta”. (Rin)