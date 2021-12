Regno Unito: Banksy dona milioni di sterline per trasformare prigione in luogo d'arte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'artista britannico Banksy si è offerto di raccogliere milioni di sterline per comprare la prigione di Reading, nel Regno Unito, per trasformarla in un luogo d'arte. Come riporta l'emittente radiotelevisiva "Bbc", la prigione ospitò un tempo lo scrittore e poeta britannico Oscar Wilde e l'artista vorrebbe "convertire il luogo che lo ha distrutto in un rifugio per l'arte". Banksy ha quindi posto un obbiettivo di 10 milioni di sterline (11,7 milioni di euro), mettendo in vendita lo stencil (ovvero la sagoma utilizzata per disegnare un murales) dell'opera dal nome "Sky Booth", che ha ricevuto la classificazione come opera da preservare. Sono già arrivate offerte a favore del progetto e si sta aspettando l'approvazione del ministero della Giustizia britannico che ha fatto sapere di "star valutando le donazioni ricevute". (Rel)