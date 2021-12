Expo 2020: al via il Forum internazionale per la promozione della pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo sceicco Nahyan bin Mubarak Al Nahyan, ministro della Tolleranza e della coesistenza, ha inaugurato ieri i lavori dell'ottavo Forum Internazionale per la promozione della pace, che si terrà con il titolo "Cittadinanza inclusiva dall'esistenza comune alla coscienza condivisa" a Expo 2020 Dubai, e proseguirà fino al 7 dicembre. Lo ha riferito l'agenzia stampa ufficiale emiratina "Wam". Il forum proseguirà per tre giorni sotto la presidenza dallo sceicco Abdullah bin Bayyah, presidente del consiglio degli Emirati per la Fatwa e presidente del Forum per la promozione della pace con la partecipazione di ministri, rappresentanti del governo, leader religiosi di diverse fedi e sette, personalità di alto livello, centinaia di pensatori, accademici, ricercatori e giovani di tutto il mondo. (Res)